Freiburg-Goalie verschlief DFB-Nachnominierung

Noah Atubolu (23) gilt als einer der größten Torwarttalente Deutschlands. Für den Lehrgang des DFB-Teams stand der Freiburg-Goalie eigentlich auf Abruf.

Weil Oliver Baumann am Montag über Übelkeit klagte, entschied sich Bundestrainer Julian Nagelsmann, den 23-Jährigen erstmals für das A-Team nachzunominieren.

Dabei verpasst der Torhüter die Nachricht aufgrund eines Schlafs. "Wir sind Sonntagnacht nach dem Spiel in Mönchengladbach sehr spät nach Hause gekommen und ich habe nach dem Vormittagstraining einen Mittagsschlaf gemacht - nach dem Aufwachen waren mehrere verpasste Anrufe von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg und SC-Torwarttrainer Michael Müller auf dem Handy. Die haben gesagt, der Fahrer sei gleich da und ich muss los", berichtet er auf der Klubwebsite des SC Freiburg.

Die Vorfreude auf seinen ersten Lehrgang mit dem A-Team ist auf jeden Fall groß. "Ich fahre mit der Erwartung zur Nationalmannschaft, alles aufzusaugen und lernen zu können", so der Freiburg-Schlussmann.