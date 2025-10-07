Suche
    news

    Freiburg-Goalie verschlief DFB-Nachnominierung

    Der Torhüter des SC Freiburg wurde erstmals für das DFB-Nationalteam nominiert, verpasst allerdings zahlreiche Anrufe.

    Freiburg-Goalie verschlief DFB-Nachnominierung Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Noah Atubolu (23) gilt als einer der größten Torwarttalente Deutschlands. Für den Lehrgang des DFB-Teams stand der Freiburg-Goalie eigentlich auf Abruf.

    Weil Oliver Baumann am Montag über Übelkeit klagte, entschied sich Bundestrainer Julian Nagelsmann, den 23-Jährigen erstmals für das A-Team nachzunominieren.

    Dabei verpasst der Torhüter die Nachricht aufgrund eines Schlafs. "Wir sind Sonntagnacht nach dem Spiel in Mönchengladbach sehr spät nach Hause gekommen und ich habe nach dem Vormittagstraining einen Mittagsschlaf gemacht - nach dem Aufwachen waren mehrere verpasste Anrufe von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg und SC-Torwarttrainer Michael Müller auf dem Handy. Die haben gesagt, der Fahrer sei gleich da und ich muss los", berichtet er auf der Klubwebsite des SC Freiburg.

    Die Vorfreude auf seinen ersten Lehrgang mit dem A-Team ist auf jeden Fall groß. "Ich fahre mit der Erwartung zur Nationalmannschaft, alles aufzusaugen und lernen zu können", so der Freiburg-Schlussmann.

    Mehr zum Thema

    DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus

    DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus

    WM 2026
    1
    Deutsche Bundesliga LIVE: Mönchengladbach - SC Freiburg

    Deutsche Bundesliga LIVE: Mönchengladbach - SC Freiburg

    Deutschland - Bundesliga
    Ohne Stöger: Gladbach hält Defensive gegen Freiburg dicht

    Ohne Stöger: Gladbach hält Defensive gegen Freiburg dicht

    Deutschland - Bundesliga
    2
    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    11
    Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus

    Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus

    WM 2026
    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Deutschland - Bundesliga
    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    22
    Bestohlen! Niederlande-Star steckt in Brasilien fest

    Bestohlen! Niederlande-Star steckt in Brasilien fest

    WM 2026
    1

    Kommentare