Spektakuläres Gerücht!

Gareth Southgate wird mit dem vakanten Traineramt der polnischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Das berichtet zumindest eine Tageszeitung aus Polen.

Für Southgate wäre es nach knapp einem Jahr Auszeit eine Rückkehr ins Trainer-Geschäft. Seit dem verlorenen EM-Finale 2024 mit England ist der 54-Jährige vereinslos. Zuvor betreute er in fast acht Jahren die "Three Lions" in 102 Spielen.

Lewandowski-Streit führte zu Trainerwechsel

Frei geworden ist der Posten als Nationaltrainer erst nach einem Streit zwischen Ex-Coach Michael Probierz und Barça-Star Robert Lewandowski, der im vorläufigen Rücktritt des Stürmers gipfelte. Wenig später trat jedoch Probierz zurück.

Southgate soll sich laut der polnischen Tageszeitung "Przeglad Sportowy" aktiv beim Verband für die frei gewordene Stelle beworben haben.

Ob es wirklich zur Verpflichtung kommt, ist unklar. Vor allem finanzielle Gründe dürften einem Engagement noch im Wege stehen. Dem Vernehmen nach kassierte Southgate während seiner Zeit bei England 5,8 Millionen Euro pro Jahr. Eine Summe, die der polnische Verband nicht zahlen kann.

