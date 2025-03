Debütant sticht! Gelungener Tuchel-Einstand für England

Erstes Spiel, erster Sieg für Thomas Tuchel als Teamchef der "Three Lions"!

England gewinnt das Auftaktspiel in der WM-Qualifikation in Gruppe K gegen Albanien im Wembley Stadium mit 2:0.

Die Hausherren übernehmen von der ersten Minute an die Spielkontrolle und zeigen Offensiv-Fußball.

Nach 20 Minuten wird das direkt mit dem Führungstreffer belohnt. Debütant Lewis-Skelly trifft nach feiner Vorarbeit von Superstar Bellingham (20.).

Der Treffer ist ein besonderer: Lewis-Skelly ist der jüngste Engländer, der bei seinem Debüt trifft. Mit 18 Jahren und 176 Tagen löst er damit den bisherigen Rekordhalter Marcus Rashford ab.

Kane mit der Entscheidung

Dann passiert lange nicht viel auf der Anzeigetafel, auch weil Albanien defensiv sehr kompakt steht. In der 77. Minute sorgt Stürmer Kane für die Vorentscheidung. Der Bayern-Torjäger nimmt einen Ball aus der Luft an und vollendet flach ins lange Eck.

Am Ende bleibt es beim 2:0-Heimerfolg, so feiert England unter Thomas Tuchel den ersten Sieg und startet optimal in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026.

Im Parallelspiel der Gruppe K gewinnt Lettland mit 1:0 gegen Andorra.

Lewandowski erlöst Polen

Sehr zäh beginnt die WM-Qualifikation für Polen.

Daheim gegen Litauen reicht es nur zu einem 1:0. Das Goldtor erzielt "natürlich" Robert Lewandowski - allerdings erst in der 81. Minute.

Im Parallelspiel gibt es ein 1:0 Finnlands auf Malta.

