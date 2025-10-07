Suche
    Bestohlen! Niederlande-Star steckt in Brasilien fest

    Der Reisepass des Brasilien-Legionärs wurde offenbar gestohlen. Deshalb verspätet sich die Anreise zum niederländischen Nationalteam.

    Bestohlen! Niederlande-Star steckt in Brasilien fest
    Die Niederlande bereitet sich derzeit auf die Länderspiele gegen Malta und Finnland in der WM-Qualifikation vor. Dabei muss Teamchef Ronald Koeman vorerst auf den Rekordtorjäger der "Oranje" verzichten.

    Memphis Depay steckt nämlich in Brasilien fest. Seit September 2024 kickt er dort für Corinthians Sao Paulo, die Ausreise wurde ihm verweigert. Der Grund: Depay wurde sein Reisepass gestohlen. Das soll der Offensivstar kurz vor seinem Abflug am Sonntag bemerkt haben.

    Mit Ersatzpapieren dürfte Depay aber noch verspätet anreisen. "Das ist bedauerlich, vor allem für Memphis, aber auch für uns. Natürlich möchte man die Vorbereitung auf die Länderspiele mit einem vollständigen Kader beginnen. Gleichzeitig gibt es Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir hoffen, dass er tatsächlich so schnell wie möglich zu uns ins Trainingslager reisen kann", meint Teamchef Koeman.

