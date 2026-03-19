NEWS

Iran-Verbandsboss: "Wir boykottieren die USA, aber nicht die WM"

Der Iran will die Weltmeisterschaft offenbar nicht grundsätzlich boykottieren.

Iran-Verbandsboss: "Wir boykottieren die USA, aber nicht die WM" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der letzten Woche gab es die ein oder andere Wendung bezüglich des Irans und der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.

Sportminister Ahmad Donjamali erklärte bereits, dass es keine Möglichkeit für eine WM-Teilnahme gebe. Wenige Tage später gab der Minister allerdings bekannt, dass man doch alle Bedingungen dafür schaffen möchte.

Verbands-Chef Mehdi Tadsch legt nun nach. "Wir boykottieren die USA, aber nicht die Weltmeisterschaft", wird er von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zitiert.

"Bereiten uns auf WM vor"

Erst am Dienstag erklärte Tadsch, dass der Iran mit der FIFA darüber verhandle, die drei in den USA angesetzten Gruppenspiele in Mexiko austragen zu können.

Ob die iranische Mannschaft WM-Spiele in den USA absagen würde, ließ er offen. Dafür unterstreicht Tadsch: "Wir bereiten uns auf die Weltmeisterschaft vor."

Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase soll der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten treffen. Die drei Spiele sind in den USA angesetzt.

Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.

Mehr zum Thema

Bayern-Youngsters erstmals für das DFB-Team nominiert

Bayern-Youngsters erstmals für das DFB-Team nominiert

FIFA WM
Nach Kanada-Debüt: Jesse Marsch verliert Youngster vor Heim-WM

Nach Kanada-Debüt: Jesse Marsch verliert Youngster vor Heim-WM

FIFA WM
3
Ist das Österreichs Auswärtstrikot für die WM 2026?

Ist das Österreichs Auswärtstrikot für die WM 2026?

ÖFB-Team
9
Kehrt Ralf Rangnick dem ÖFB-Team nach der WM den Rücken?

Kehrt Ralf Rangnick dem ÖFB-Team nach der WM den Rücken?

ÖFB-Team
40
Marktwert von ÖFB-Legionär hat sich verdoppelt

Marktwert von ÖFB-Legionär hat sich verdoppelt

International
Glasner scherzt über Afrika-Cup: "Gib ihm die Goldmedaille"

Glasner scherzt über Afrika-Cup: "Gib ihm die Goldmedaille"

Premier League
Bedingte Haftstrafen nach Platzsturm beim Wiener Derby

Bedingte Haftstrafen nach Platzsturm beim Wiener Derby

Bundesliga
4

Kommentare

Iran (Team, Fußball) USA (Team, Fußball) FIFA WM 2026