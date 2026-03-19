Iran-Verbandsboss: "Wir boykottieren die USA, aber nicht die WM"

In der letzten Woche gab es die ein oder andere Wendung bezüglich des Irans und der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.

Sportminister Ahmad Donjamali erklärte bereits, dass es keine Möglichkeit für eine WM-Teilnahme gebe. Wenige Tage später gab der Minister allerdings bekannt, dass man doch alle Bedingungen dafür schaffen möchte.

Verbands-Chef Mehdi Tadsch legt nun nach. "Wir boykottieren die USA, aber nicht die Weltmeisterschaft", wird er von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zitiert.

"Bereiten uns auf WM vor"

Erst am Dienstag erklärte Tadsch, dass der Iran mit der FIFA darüber verhandle, die drei in den USA angesetzten Gruppenspiele in Mexiko austragen zu können.

Ob die iranische Mannschaft WM-Spiele in den USA absagen würde, ließ er offen. Dafür unterstreicht Tadsch: "Wir bereiten uns auf die Weltmeisterschaft vor."

Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase soll der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten treffen. Die drei Spiele sind in den USA angesetzt.

Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.