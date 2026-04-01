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Führt Assist von RBS-Profi zum Trainerwechsel bei WM-Starter?

Nach der Testspielpleite gegen Serbien könnte es für den Teamchef Saudi-Arabiens das Aus geben.

Führt Assist von RBS-Profi zum Trainerwechsel bei WM-Starter? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Saudi-Arabien dürfte ähnlich wie Ghana nach dem ÖFB-Debakel vor der WM noch einmal den Teamchef tauschen.

Das Nationalteam verlor gegen Serbien im Testspiel mit 1:2. Nach einer Führung von Al-Hamdan (8.) drehten Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic mit einem Traumtor (66./Assist von Salzburg-Profi Aleksa Terzic) und Aleksandar Mitrovic (70.) das Spiel innerhalb weniger Minuten.

Intermezzo in Frankreich

Laut "Foot Africa" soll Teamchef Herve Renard jetzt beurlaubt werden. Der Franzose coachte das Team bereits zwischen 2019 und 2023, überraschte bei der WM 2022 mit einem Sieg über Argentinien. Nach einem Intermezzo beim französischen Frauennationalteam kehrte er im Oktober 2024 zurück.

In Renards Heimat berichtet die "L'Equipe" von einem bevorstehenden Rücktritt des saudischen Teamchefs.

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