Der Traum des Michael Svoboda

"Es macht mit dieser Truppe immer Spaß. Wenn man neu dabei ist, fühlt es sich an, als wäre man schon jahrelang Teil der Gruppe."
Der Venezia-Profi brachte in beiden Partien gute Leistungen, wenngleich ein Fehlpass gegen Südkorea, der zu einer Großchance der Gäste führte, die Bilanz ein wenig trübt.
"Dieser eine Fehlpass darf mir nicht passieren, aber allgemein habe ich es ganz gut gemacht", findet er.
Sofort wieder eingefunden
Der 27-Jährige verpasste fast das gesamte Jahr 2025 wegen eines Kreuzbandrisses. Sich wieder ins ÖFB-Team einzufinden, sei aber überhaupt kein Problem gewesen.
"Es macht mit dieser Truppe immer Spaß. Wenn man neu dabei ist, fühlt es sich an, als wäre man schon jahrelang Teil der Gruppe. Da haben die älteren Spieler einen riesigen Anteil daran", sagt Svoboda.
Die WM-Hoffnungen
Und wie sieht es nun mit den WM-Chancen aus?
"Die Hoffnung ist natürlich da. Mal sehen, was im Mai passiert, die Konkurrenz ist groß", weiß er.