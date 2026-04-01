Der Traum des Michael Svoboda

"Svoboda hat uns schon vor seinem Kreuzbandriss und dem Abstieg mit Venezia positiv überrascht. Inzwischen ist er wieder fit, spielt regelmäßig, ist Kapitän und mit Venezia Tabellenführer. Es war logisch, dass wir ihn dazunehmen."

Das sagte Ralf Rangnick bei der Kadernominierung für die beiden Testspiele gegen Ghana und Südkorea.

Von 2 auf 4

In beiden Partien durfte Michael Svoboda in der finalen halben Stunde als Innenverteidiger ran – seine Länderspielzahl hat er damit auf vier verdoppelt.

"Jede Einsatzminute, die ich bekomme, ist ein Traum", strahlt der Italien-Legionär.

Das Happel-Stadion als "Riesensache"

Nachdem er im Oktober 2024 gegen Kasachstan und Norwegen in Linz aufgelaufen ist, waren es für den Wiener nun die ersten beiden Länderspiele in seiner Heimatstadt.

Er sagt: "Es ist das Schönste, wenn viele Familienmitglieder und Freunde ins Stadion kommen können, um mir zuzusehen. Da gibt es nichts Größeres. Das ist eine Riesensache für mich."