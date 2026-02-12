NEWS

Offiziell! Tuchel verlängert seinen Vertrag

Thomas Tuchel ist seit Anfang 2025 Trainer der Nationalmannschaft von England. Nun verlängert er bis zur Heim-EM.

Offiziell! Tuchel verlängert seinen Vertrag Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es ist offiziell: Thomas Tuchel verlängert seinen Vertrag als Nationaltrainer von England.

Der 52-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier, das bis nach der EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales gültig ist.

England gewann in der WM-Qualifikation acht von acht Spielen und trifft nun in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

ICE-Chef betont: Einwanderungsbehörde "wichtig" bei Fußball-WM

ICE-Chef betont: Einwanderungsbehörde "wichtig" bei Fußball-WM

FIFA WM
44
ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner

ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner

ÖFB-Team
17
Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Serie A
Abstiegsbedroht: Ex-Altach-Coach Klose verlängert in Nürnberg

Abstiegsbedroht: Ex-Altach-Coach Klose verlängert in Nürnberg

2. Liga
1
Hartberg-Protest: WSG verzichtet auf weiteren Rechtsweg

Hartberg-Protest: WSG verzichtet auf weiteren Rechtsweg

Bundesliga
1
Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur

Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur

Bundesliga
7
Comeback bei WM? Neuer gibt klare Antwort

Comeback bei WM? Neuer gibt klare Antwort

FIFA WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Thomas Tuchel England (Team, Fußball) Fußball