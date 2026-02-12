Offiziell! Tuchel verlängert seinen Vertrag

Es ist offiziell: Thomas Tuchel verlängert seinen Vertrag als Nationaltrainer von England.

Der 52-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier, das bis nach der EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales gültig ist.

England gewann in der WM-Qualifikation acht von acht Spielen und trifft nun in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama.