Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur

Beim GAK tut sich etwas.

Am Trainingszentrum der Steirer stehen, wie die "Krone" berichtet, Umbauarbeiten an. Ein neues Gebäude soll errichtet werden. Kostenpunkt: 2,7 Millionen Euro. Davon soll der GAK eine Million selbst in die Hand nehmen, der Rest komme demnach von Stadt und Land.

In einer weiteren Phase soll ein neuer Trainingsplatz entstehen, die Kosten würden bei 450.000 Euro liegen. Profiteure wären vor allem die Frauen-Teams sowie die Akademie.

