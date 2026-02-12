NEWS

Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur

Ein neues Gebäude und ein neuer Platz sollen am Trainingsgelände des GAK entstehen. Davon sollen Jugend und Frauen profitieren.

Millionen-Projekt! GAK investiert in Infrastruktur Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim GAK tut sich etwas.

Am Trainingszentrum der Steirer stehen, wie die "Krone" berichtet, Umbauarbeiten an. Ein neues Gebäude soll errichtet werden. Kostenpunkt: 2,7 Millionen Euro. Davon soll der GAK eine Million selbst in die Hand nehmen, der Rest komme demnach von Stadt und Land.

In einer weiteren Phase soll ein neuer Trainingsplatz entstehen, die Kosten würden bei 450.000 Euro liegen. Profiteure wären vor allem die Frauen-Teams sowie die Akademie.

VIDEO: GAK-Ärger - wo war das Foul?

Mehr zum Thema

Hartberger-Rasenprobleme: Schmid über Bedingungen entsetzt

Hartberger-Rasenprobleme: Schmid über Bedingungen entsetzt

Bundesliga
9
Fix! Rapid gibt Offensivspieler nach Israel ab

Fix! Rapid gibt Offensivspieler nach Israel ab

Bundesliga
32
Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

International
2
Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Premier League
2
ÖFB-Gegner Lionel Messi verletzt - Testspiel verschoben

ÖFB-Gegner Lionel Messi verletzt - Testspiel verschoben

International
Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Bundesliga
27
Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Bundesliga
30

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK