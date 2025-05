Wacker Innsbruck marschiert weiter

Seit gut zwei Wochen steht fest, dass Wacker Innsbruck nach der Saison 2024/25 den Schritt in die Drittklassigkeit tätigen wird.

Denn der einstige Bundesligist wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen. Am 29. und vorletzten Spieltag der Regionalliga Tirol siegt Wacker heimwärts mit 3:0 über den wenige Kilometer westlich liegenden SV Kematen.

Vor 4063 Zuschauern fällt die Entscheidung in der Tivoli Arena bereits in der ersten Halbzeit: Adrian Lechl (22.), Okan Yilmaz (27.) und Lucas Scholl (36.) schreiben sich in die Torschützenliste ein. Der Spielstand hätte dabei höher ausfallen können, die Grün-Schwarzen vergeben mehrere Top-Chancen.

Auch Kematen verpasst es, zu treffen. Die zwei großen Chancen in Minute 19 und 81 verlaufen allerdings ohne Erfolg. Innsbruck bleibt mit dem Erfolg seit Saisonstart weiterhin ungeschlagen.

