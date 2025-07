Dass "Hinti" einem Verbleib in LigaZwa eigentlich nicht abgeneigt war, unterstrichen die Bemühungen, neue Sponsoren und Investoren aufzutreiben. Unter den neuen Umständen geht es für den 32-Jährigen bei den Waidmannsdorfern jedoch nicht weiter: "Einen ehrlichen und nachhaltigen Kärntner Weg wäre ich gerne noch einige Jahre mitgegangen...".

Die Rückkehr nach Sirnitz sei in erster Linie Formsache - dass er in Zukunft wieder im Unterhaus auf Torejagd geht, sei aktuell sehr gut möglich. "Ich habe meinen Pass mal bei Sirnitz hinterlegt. Im Fußball kann es schnell gehen, aber ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Unterliga auflaufen."