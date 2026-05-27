NEWS

ÖFB-Legionär kehrt nach Salzburg zurück

Der langjährige ÖFB-Legionär dockt in der Salzburger Liga an, zudem steigt er bei einem Bundesliga-Klub ins Scouting ein.

ÖFB-Legionär kehrt nach Salzburg zurück Foto: © imago images / sport pictures-Razvan Pasarica
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stipe Vucur ist zurück im Bundesland Salzburg.

Der Innenverteidiger, der zuletzt ohne Klub war, schließt sich dem USC Eugendorf an.

Die Eugendorfer sind aktuell Tabellensiebenter in der viertklassigen Salzburger Liga, in der noch vier Runden zu spielen sind.

Lange internationale Karriere

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, hat Vucur seine Profilaufbahn beendet. Die letzte Station des 34-Jährigen war der israelische Zweitligist Hapoel Akko.

Zuvor lief der langjährige ÖFB-Legionär unter anderem für den FC Erzgebirge Aue, den 1. FC Kaiserslautern oder HNK Hajduk Split auf. Auch in Rumänien, Litauen und Lettland machte er Halt.

In Österreich stand Vucur in der Bundesliga für den FC Wacker Innsbruck auf dem Platz, in der Jugend spielte er im Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg.

Laut den "SN" wird der gebürtige Salzburger bei den "Bullen" nun auch erste Schritte im Scouting-Bereich machen.

Mehr zum Thema

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Fußball
45
Wegen Verletzung: Leicester-Legende beendet seine Karriere

Wegen Verletzung: Leicester-Legende beendet seine Karriere

International
Folgt die nächste Glasner-Krönung?

Folgt die nächste Glasner-Krönung?

LAOLA1
3
Oliver Glasner: Als "Fremder" zur Vereinslegende

Oliver Glasner: Als "Fremder" zur Vereinslegende

Conference League
2
Dieser TV-Sender zeigt das UECL-Finale mit Crystal Palace

Dieser TV-Sender zeigt das UECL-Finale mit Crystal Palace

Conference League
7
Muss Sturm schon in der Europacup-Quali nach Klagenfurt?

Muss Sturm schon in der Europacup-Quali nach Klagenfurt?

Bundesliga
30
Ex-ÖFB-Teamspieler zieht Schlussstrich

Ex-ÖFB-Teamspieler zieht Schlussstrich

2. Liga
4

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball-Unterhaus Stipe Vucur