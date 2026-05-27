Stipe Vucur ist zurück im Bundesland Salzburg.

Der Innenverteidiger, der zuletzt ohne Klub war, schließt sich dem USC Eugendorf an.

Die Eugendorfer sind aktuell Tabellensiebenter in der viertklassigen Salzburger Liga, in der noch vier Runden zu spielen sind.

Lange internationale Karriere

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, hat Vucur seine Profilaufbahn beendet. Die letzte Station des 34-Jährigen war der israelische Zweitligist Hapoel Akko.

Zuvor lief der langjährige ÖFB-Legionär unter anderem für den FC Erzgebirge Aue, den 1. FC Kaiserslautern oder HNK Hajduk Split auf. Auch in Rumänien, Litauen und Lettland machte er Halt.

In Österreich stand Vucur in der Bundesliga für den FC Wacker Innsbruck auf dem Platz, in der Jugend spielte er im Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg.

Laut den "SN" wird der gebürtige Salzburger bei den "Bullen" nun auch erste Schritte im Scouting-Bereich machen.