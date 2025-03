Nach Trainer-Aus: Mählich in Korneuburg endgültig Geschichte

Der SK Sparkasse Korneuburg stellt sich nach dem Aus Roman Mählichs neu auf.

Nachdem am Samstag das Trainer-Aus des einstigen Kultkickers publik wurde (alle Infos >>>), gehen der niederösterreichische Landesligist und der 53-Jährige nun endgültig getrennte Wege.

Auch das Amt des Sportlichen Leiters wird der ORF-Experte von nun an nicht mehr ausüben. Das verkündet sein nunmehriger Ex-Klub am Dienstag via Instagram.

Mählichs Traineramt von kurzer Weile

"Aufgrund der sportlichen Entwicklung unserer Kampfmannschaft sowie der beruflichen Situation von Roman Mählich, welcher abrupt als Trainer zurückgetreten ist, wird sowohl die sportliche Leitung als auch die Trainerposten per sofort neu besetzt. Wir bedanken uns bei Roman Mählich, Benjamin Schneider und Zivan Mitrovic für den Einsatz und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute!"

Als Verantwortungsträger sollen nun alte Bekannte den Verein zurück auf Kurs bringen. Gerald Schalkhammer wird als Trainer und Sportlicher Leiter zurückkehren.

Erst im Winter hatte Mählich als Trainer in Korneuburg übernommen - neben der sportlichen Misere war es letztendlich die berufliche Unvereinbarkeit, die ihn zu einem Rücktritt bewog. Zum Abschluss setzte es für die Mählich-Truppe eine 0:4-Pleite gegen die SKN Juniors.