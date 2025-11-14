Liendl-Aus beim GAK

Trainerwechsel bei den GAK Amateuren.

Wie der Klub verkündet, trennt man sich vom Cheftrainer der Zweitmannschaft, Michael Liendl.

Unter dem einmaligen ÖFB-Teamspieler verloren die GAK Amateure nur eines der letzten fünf Spiele in der Oberliga Mitte, wo das Team auf Rang fünf steht. Das stellt wiederum eine deutliche Verbesserung zur Vorsaison (Platz neun) dar.

"Neuausrichtung" trotz guter Ergebnisse

Die Trennung erfolgte wegen anderer Gründe. "Im Rahmen einer sportlichen Neuausrichtung der Amateure wurde seitens des Klubs der Entschluss gefasst, der Mannschaft einen frischen Impuls zu geben", heißt es auf der Website der Grazer.

Liendl war seit Juli 2023 Cheftrainer der GAK-Zweitvertretung. Davor arbeitete er als Jugendtrainer beim WAC. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.