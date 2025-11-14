NEWS

Liendl-Aus beim GAK

Die "Rotjacken" planen eine neue Ausrichtung, weshalb der ehemalige Nationalspieler nach über zwei Jahren gehen muss.

Liendl-Aus beim GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Trainerwechsel bei den GAK Amateuren.

Wie der Klub verkündet, trennt man sich vom Cheftrainer der Zweitmannschaft, Michael Liendl.

Unter dem einmaligen ÖFB-Teamspieler verloren die GAK Amateure nur eines der letzten fünf Spiele in der Oberliga Mitte, wo das Team auf Rang fünf steht. Das stellt wiederum eine deutliche Verbesserung zur Vorsaison (Platz neun) dar.

"Neuausrichtung" trotz guter Ergebnisse

Die Trennung erfolgte wegen anderer Gründe. "Im Rahmen einer sportlichen Neuausrichtung der Amateure wurde seitens des Klubs der Entschluss gefasst, der Mannschaft einen frischen Impuls zu geben", heißt es auf der Website der Grazer.

Liendl war seit Juli 2023 Cheftrainer der GAK-Zweitvertretung. Davor arbeitete er als Jugendtrainer beim WAC. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Die besten Bundesliga-Vorlagengeber der letzten 25 Jahre

#20 - Christopher Wernitznig
#19 - Dominik Fitz

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

MLS passt Spielkalender an Europa an

MLS passt Spielkalender an Europa an

International
2
Ronaldo-Platzverweis bei überraschender Portugal-Pleite

Ronaldo-Platzverweis bei überraschender Portugal-Pleite

FIFA WM
2
ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Team
14
Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Deutsche Bundesliga
2
Leon Grgic bei Kroatiens U21 weiter auf Torjagd

Leon Grgic bei Kroatiens U21 weiter auf Torjagd

International
19
Nach Sieg! Norwegens erste WM-Quali seit 1998 quasi fix

Nach Sieg! Norwegens erste WM-Quali seit 1998 quasi fix

FIFA WM
11
Als Goretzka-Nachfolger? Bayern an Mittelfeld-Talent interessiert

Als Goretzka-Nachfolger? Bayern an Mittelfeld-Talent interessiert

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Michael Liendl GAK Fußball Fußball-Unterhaus