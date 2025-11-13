Leon Grgic bei Kroatiens U21 weiter auf Torjagd

Ex-ÖFB-Nachwuchsspieler und Sturm Graz Angreifer Leon Grgic weiß nach seinem Nationenwechsel bei Kroatiens U21-Auswahl weiter zu überzeugen.

Gegen Litauen konnte der 19-Jährige am Donnerstag kurz vor Ende (83., 94. Minute) im EM-Qualifikationsspiel zwei Treffer für seine Mannschaft beisteuern. Die Begegnung endet mit einem 4:0-Erfolg für sein Team.

Bereits im Oktober machte Grgic beim 1:0-Erfolg über die Ukraine mit seinem Premierentreffer auf sich aufmerksam. Der Stürmer hat somit in drei Spielen für das U21-Nationalteam dreimal getroffen.

Weiterer Ex-Sturm-Spieler trifft

Ebenfalls über ein Tor jubeln durfte der ehemalige Sturm Graz-Leihspieler und Kapitän Lovro Zvonarek. Nachdem er letzte Saison von Bayern München an den österreichischen Meister ausgeliehen war, spielt er aktuell unter Trainer Gerald Scheiblehner bei den Grasshoppern Zürich.

Kroatiens U21 hält nach drei Spielen bei sieben Zählern in der Qualifikationsgruppe und hat somit gute Chancen auf eine EM-Qualifikation.