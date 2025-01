Ex-Salzburg-Talent spielt in LigaZwa vor

Der SV Horn könnte sich mit einem ehemaligen Nachwuchs-Talent des FC Red Bull Salzburg verstärken.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, spielt der 20-jährige Dario Bijelic ab Dienstag bei den Waldviertlern vor.

Der kroatische Rechtsverteidiger ist seit Sommer in der Salzburger Liga beim FC Puch unter Vertrag, für den er in dieser Saison 14 Spiele absolvierte.

Interesse auch aus Voitsberg und Polen

Neben der Hornern sollen auch der ASK Voitsberg sowie der polnische Zweitligist Tichy Interesse an Bijelic zeigen.

Der in Salzburg geborene und von Red Bull ausgebildete Abwehrspieler hat bereits zwölf Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga in seiner Vita stehen - alle für den FC Liefering, den er im Sommer 2023 verließ.

