Andreas Heraf hat einen neuen Job als Trainer!

Wie am Freitagvormittag bekanntgegeben wird, wird der 57-Jährige künftig den SV Gmundner Milch in der oberösterreichischen Landesliga coachen. Die Gmundner waren erst kürzlich aus der OÖ Liga abgestiegen.

Heraf war zuletzt als Trainer beim BFC Dynamo tätig, musste aber wegen gesundheitlicher Gründe nach nur sieben Spielen aufhören. Zuvor trainierte er in der ADMIRAL Bundesliga den SC Austria Lustenau, den er 2024 knapp nicht mehr vor dem Abstieg retten konnte.

"Ein positiv Fußballverrückter"

Gmunden-Präsident Gerhard Riedl zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: "Mit Andreas Heraf konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann mit großem Know-how für die Schlüsselposition des Cheftrainers gewinnen. Dass sich so einer Persönlichkeit bereiterklärt, das Traineramt trotz des Abstiegs in die Landesliga West zu übernehmen, ist eine Auszeichnung für die Arbeit unseres Vereins und die Infrastruktur in der Sportstadt Gmunden."

Sportchef Christoph Brummayer fügt hinzu: "Er ist ein positiv Fußballverrückter wie wir und mich hat vom ersten Augenblick seine menschliche und bodenständige Art imponiert, uns trotz seiner außerordentlichen Vita auf Augenhöhe zu begegnen. Besonders beeindruckt hat mich, dass er sich so intensiv mit dem SV Gmundner Milch beschäftigt hat und bereits gut über unsere Spieler – insbesondere unsere jungen Talente – informiert ist. Er ist ein riesiger Gewinn für Gmunden und unseren Verein und ich bin überzeugt, dass uns Andi wieder in die Erfolgsspur bringen wird."