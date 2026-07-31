NEWS

Trump über FIFA-Pläne: Habe nicht mit Infantino gesprochen

Bei der WM gab es noch regen Kontakt der beiden. Das soll aktuell nicht der Fall sein.

Trump über FIFA-Pläne: Habe nicht mit Infantino gesprochen Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
Kommentare

US-Präsident Donald Trump hat im Zuge der Investorenpläne von Gianni Infantino verneint, mit dem FIFA-Boss darüber gesprochen zu haben.

"Nein, ich habe nie mit ihm (darüber) geredet", sagte Trump in Camp David zu Journalisten.

Nach Angaben der "Financial Times" führt Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen.

Infantino hat zu Trump eine enge Verbindung, bei der WM in Nordamerika zeigte sich der FIFA-Präsident nur allzu gerne an der Seite des US-Präsidenten.

Mehr zum Thema

Wegen FIFA-Plänen: Infantino-Berater tritt zurück

Wegen FIFA-Plänen: Infantino-Berater tritt zurück

Fußball WM
9
Nächster Kontinentalverband stellt sich gegen Infantino!

Nächster Kontinentalverband stellt sich gegen Infantino!

Fußball WM
16
FIFA-Machtkampf: Wird PSG-Boss zum Infantino-Herausforderer?

FIFA-Machtkampf: Wird PSG-Boss zum Infantino-Herausforderer?

International
1
WM mit 64 Teams? FIFA-Studie soll Möglichkeit ausloten

WM mit 64 Teams? FIFA-Studie soll Möglichkeit ausloten

Fußball WM
Infantino verteidigt Investoren-Plan als "einmalige Chance"

Infantino verteidigt Investoren-Plan als "einmalige Chance"

Fußball WM
15
Slowakischer Meister interessiert an Rapid-Verteidiger

Slowakischer Meister interessiert an Rapid-Verteidiger

Bundesliga
Bundesliga LIVE: LASK - GAK

Bundesliga LIVE: LASK - GAK

Bundesliga
8

Kommentare

Fifa Fußball Gianni Infantino Donald Trump