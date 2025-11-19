Ansakonferenz

"NUDELTOR!" - So feiert die Ansakonferenz das WM-Ticket

28 Jahre Warten, ein Abend voller Wahnsinn - Österreich ist wieder bei einer WM!

Kommentare

UNFASSBAR – ÖSTERREICH IST WIEDER BEI EINER WELTMEISTERSCHAFT!

Nach 28 langen Jahren hat das ÖFB-Team das Ticket für die WM 2026 gelöst – und die Ansakonferenz war live dabei.

Fast drei Stunden lang haben Hannes, July und Patrick das nervenaufreibende Finale gegen Bosnien verfolgt und dabei jedes Hoch, jedes Tief und natürlich das legendäre "Nudeltor" durchlebt.

Jetzt, mit dem fixen WM-Platz in der Tasche, blicken sie auf einen Abend zurück, der in die österreichische Fußballgeschichte eingeht.

Wie habt ihr die rot-weiß-rote Eskalation miterlebt?

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

