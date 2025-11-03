Wie eng soll es im Titelkampf zugehen? Die ADMIRAL Bundesliga antwortet: "Ja!"

Plötzlich thront Red Bull Salzburg wieder an der Spitze – dicht gefolgt von Rapid, dem WAC und Meister Sturm Graz.

Doch nicht nur das Rennen um Platz eins sorgt für Gesprächsstoff: Vom Rapid-Sieg gegen Sturm über den LASK-Erfolg im Linzer Derby bis hin zum Befreiungsschlag des GAK – Hannes, Harald und Patrick blicken in der neuen Ansakonferenz auf eine ereignisreiche 12. Runde zurück und beantworten wie gewohnt die Fragen der Community.

So will Michael zur schwachen Vorstellung von Samuel Sahin-Radlinger wissen: "Sollte auch die Austria über einen Tormannwechsel nachdenken?"

Fizzy fragt: "Ist Gulliksen endlich angekommen? Was ist mit Ndize los? Bezahlt Sturm gerade den Preis fürs verhaute Sommer-Transferfenster?"

Wie immer hat die Ansakonferenz jede Menge Gesprächsstoff – und eine klare Meinung zu den heißen Themen der Runde.

Hier ansehen: