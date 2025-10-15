Was für ein Start in die Karriere als Cheftrainer. Acht Siege und ein Unentschieden verbucht Cem Sekerlioglu inzwischen auf seiner Habenseite.

St. Pölten führt die Tabelle der ADMIRAL 2. Liga nach neun Runden mit acht Punkten Vorsprung auf Admira an. Der 46-Jährige freut sich, dass er schnell eine gute Mischung in seiner Mannschaft gefunden hat.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Cem Sekerlioglu über seine Vertrauenspersonen im Staff, über die Arbeit im Nachwuchs und über den regionalen Weg, den er in der NÖ-Hauptstadt gehen will.

Wie Andy Ogris die Reaktion von Toni Polster auf den ÖFB-Torrekord von Marko Arnautovic und den Pizzabäcker-Sager beurteilt und wen er sich als neuen Sportdirektor bei Red Bull Salzburg vorstellen könnte bzw. wie Sekerlioglu Österreichs Auftritt beim 0:1 in Rumänien gesehen hat, verraten die beiden in der 163. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).