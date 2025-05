1984 war er Österreichs Fußballer des Jahres. 1985 stand er mit Rapid im Europacup-Finale gegen Everton und sicherte sich mit dem ÖFB-Cup seinen ersten Titel.

Seit über 40 Jahren ist der "Schlawiener" aus dem heimischen Fußball nicht wegzudenken.

Zwei Mal Meister mit dem FC Swarovski Tirol, Aufstieg in die deutsche Bundesliga mit 1860 München und ein Wechsel am Ende seiner aktiven Laufbahn zu Austria Wien - der stets vorlaute Floridsdorfer kann nicht nur als Trainer - letzter Meistermacher beim SK Rapid - auf eine bewegte Karriere zurückblicken.

Im Dezember 2020 übernahm Pacult das Kommando bei Austria Klagenfurt und führte den Zweitligisten in die ADMIRAL Bundesliga. Dort etablierte er die Kärntner drei Saisonen lang im Oberen Playoff, ehe der ehemalige Stürmer vor einem Monat abdanken musste.

Peter Pacult war am 1. Oktober 2020 der erste Gast am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler. Pacult schaute auch zur 100. Episode bei LAOLA1 vorbei.

Und auch bei der 150. Ausgabe des Talk-Formats ließ es sich Pacult nicht nehmen, zu den aktuellen Themen der Liga Stellung zu beziehen. Zudem erzählt er, wie er bei 1860 einst einem Mitspieler eine saftige Watschn verpasste und warum in Münchens Allianz Arena eine Ehrentafel an seinen Treffer erinnert.

Wie Pacult den spannenden Liga-Endspurt in Österreich erlebte und was er zur neuen Trainer-Tätigkeit seines Freundes Ogris zu sagen hat, erklärt er in der Jubiläums-Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 150. Episode als Podcast anhören:

