Der SKU Amstetten und Liefering trennen sich in der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga mit einem 2:2. Liefering dreht einen 0:2-Rückstand und vergibt in letzter Minute vom Punkt den Sieg.

Zu Beginn haben aber die Amstettener das Sagen und gehen schon nach zehn Minuten mittels Elfmeter in Führung. Julian Hussauf foult Sebastian Wimmer. Den fälligen Elfmeter verwandelt David Peham sicher.

Bei den Lieferingern läuft in Hälfte eins kaum etwas zusammen. In der Defensive wirken die Salzburger anfällig. Im Spiel nach vorne finden sie so gut wie gar nicht statt.

In Minute 37 hätte es abermals im Tor der Lieferinger klingeln können. Alieu Conateh nutzt einen Fehlpass der Lieferinger im Zentrum. Der schnelle Angreifer zieht aufs Tor, haut den Ball aber am langen Eck vorbei.

Zu Beginn von Hälfte zwei macht es Amstetten besser. Peham versenkt eine Flanke von Thomas Mayer aus der eigenen Hälfte per Kopf zum 2:0. Damit schnürt Peham einen Doppelpack.

Liefering vergibt Sieg vom Punkt

Mit dem 2:0 für die Amstettner kippt die Partie aber zu Gunsten der Gäste. Diese zeigen ein ganz anderes Gesicht als in den ersten 45 Minuten. In Minute 64 fällt durch den eingewechselten Aboubacar Camara der Anschluss. Dieser legt dann auch noch den Ausgleich nach, als er sich in Minute 82 durch die Amstetten-Abwehr tanzt und gefühlvoll vollendet.

Dann wird es noch einmal dramatisch. Die Lieferinger bekommen noch einen Elfmeter und die große Chance auf den Sieg. Tiago Estêvão hält aber den Versuch von Phillip Verhounig und rettet seinem Team das Remis.

Amstetten verpasst damit den Sprung auf Rang drei und ist mit 14 Punkten Fünfter. Liefering ist mit dem siebenten Remis im neunten Spiel Zehnter (10).

