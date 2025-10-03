Suche
    SV Stripfing SV Stripfing SVS Admira Wacker Admira Wacker ADM
    Endstand
    0:1
    0:1, 0:0
    • Nadir Ajanovic
    news

    Admira feiert glanzlosen Sieg bei Stripfing

    Den Südstädtern genügt eine durchschnittliche Leistung. Damit verkürzt man die Lücke auf die führenden St. Pöltner.

    Textquelle: © LAOLA1.at

    In der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga feiert Admira Wacker einen 1:0-Erfolg über den SV Stripfing. Den Goldtreffer erzielt Nadir Ajanovic in der ersten Halbzeit. 

    Das Niveau der Partie ist überschaubar, große Vorteile kann sich keines der beiden Teams herausspielen. Die Admira wird nur aus der Distanz zweimal ansatzweise gefährlich.

    Nach einem Eckball lauert Ajanovic im Rückraum. Der 19-Jährige versenkt den Ball ansatzlos im Kreuzeck und sorgt für das 1:0 (30.). Die Partie bleibt etwas zerfahren, bis auf weitere Versuche aus der Distanz von der Admira 

    Elias Scherf pariert den Distanzschuss des auffälligen Ajanovic (64.).

    Stripfing wacht erst im Finish auf

    In den letzten 20 Minuten versuchen die Stripfinger ihre Offensivbemühungen zu intensivieren. Trotzdem will der Ausgleich nicht mehr gelingen. Die Stripfinger haben noch einmal auf einen Elfmeter gehofft, als womöglich Stöckl gefoult wurde (76.). Auch die Admira hätte kurz vorher die Vorentscheidung herbeiführen können, doch Filip Ristanic scheitert am Aluminium (74.). 

    Die Admira holt ihren vierten Sieg im neunten Spiel, das ergibt aktuell den zweiten Tabellenrang. Allerdings ist Leader St. Pölten mit einem Spiel weniger bereits fünf Punkte vor den Südstädtern. Stripfing ist mit sechs Punkten 12. 

    Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

    Sanel Kuljic (2004/05)
    Ivica Vastic (2005/06)

