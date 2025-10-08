Suche
    news

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Als Goalie war er bei der EM 2016 im Einsatz. Als Trainer arbeitete er unter Foda und Rangnick. Am Ogris-Stammtisch spricht Robert Almer über seine Erfahrungen:

    Autor
    Textquelle: © LAOLA1.at

    von Peter Rietzler

    Herr Almer, was halten sie von Cristiano Ronaldo? "Alles!"

    Nicht nur in den sozialen Netzwerken wurde der heute 42-Jährige im Sommer 2016 für seine Heldentaten im EM-Spiel gegen Portugal abgefeiert.

    Der Steirer stand bei der EURO in Frankreich am Höhepunkt seiner Karriere, nachdem er in der Qualifikation zur Endrunde den ÖFB-Rekord von Tormann-Legende Friedl Koncilia (1982/83 in den Länderspielen 458 Minuten ohne Gegentor) verbesserte.

    Superstar Zlatan Ibrahimovic war es schließlich, der Almer beim 4:1-Sieg der Österreicher in Schweden nach 603 Minuten ohne Gegentreffer wieder bezwingen konnte.

    Im Herbst 2016 stoppte eine schwere Knieverletzung die Karriere des 33-fachen Teamgoalies. Als Torwart-Trainer arbeitete er für Austria Wien, Mattersburg und den ÖFB.

    Jetzt ist der Familienvater unter anderem als Coach, Mentor und Speaker tätig. Aktuell arbeitet der ehemalige Deutschland-Legionär (Düsseldorf, Cottbus, Hannover) als Experte bei "Canal+" und absolviert seine Ausbildung zum Physiotherapeuten an der FH Campus Wien.

    Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Robert Almer über die vernachlässigte Ausbildung hierzulande, den idealen Karriereweg eines Tormanns und seine Erfahrungen mit dem ÖFB.

    Welche Ergebnisse Neulengbachs Frauen-Trainer Andy Ogris in den WM-Qualispielen der Österreicher gegen San Marino und Rumänien erwartet und wie viele Treffer Robert Almer dem ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic zutraut, verraten die beiden in der 162. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast)

    Die 162. Episode als Podcast anhören:

    Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

    Vorschau
    #20 - Niko Kranjcar
    #19 - Bernt Haas

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Mehr zum Thema

    Ogris und Weinhofer fordern "mehr Mentalitäts-Monster"

    Ogris und Weinhofer fordern "mehr Mentalitäts-Monster"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    32
    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    25
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29
    WM-Qualifikation heute: Österreich - San Marino

    WM-Qualifikation heute: Österreich - San Marino

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    4
    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    26
    These: Rangnick muss sich auf eine Nummer eins festlegen!

    These: Rangnick muss sich auf eine Nummer eins festlegen!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Teamchef-Challenge: So würdet ihr vs. San Marino aufstellen

    Teamchef-Challenge: So würdet ihr vs. San Marino aufstellen

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    8
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    12

    Kommentare