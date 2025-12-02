Rapids Sommer-Neuzugang für Afrika Cup nominiert

Mit seinen aktuellen Leistungen auf Klubebene überzeugte er nicht unbedingt. Und dennoch ist Martin Ndzie, Spieler des SK Rapid, Teil des kamerunischen Nationalteam-Kaders für den Afrika-Cup of Nations.

Am Montag-Abend verkündete Neo-Teamchef David Pagou den 28-köpfigen Kader für das Kontinental-Turnier, das vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Jänner 2026 in Marokko ausgetragen wird.

Könnte Teile der Vorbereitung verpassen

Da Rapid am 18. Dezember das letzte Pflichtspiel (auswärts bei Zrinjski Mostar) hat, verpasst Ndzie zumindest vor Jahreswechsel keine Partie mehr. Zu Beginn der Winter-Vorbereitung (Pflichtspiel-Auftakt am 31. Jänner) könnte der Sechser aber fehlen.

Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 22-jährige Kameruner elf Spiele, stand aber nur fünf Mal in der Startelf und kommt insgesamt auf 394 Einsatz-Minuten für Rapid.

Hinter Rekord-Neuzugang Tobias Gulliksen (3.8 Millionen Euro) ist Ndzie die zweitteuerste Verpflichtung der Hütteldorfer mit einer kolportierten Ablöse von 2.5 Millionen Euro.