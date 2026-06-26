Vor 72 Jahren: Als Österreich bei 40 Grad WM-Halbfinalist wurde

Exakt 72 Jahre nach dem unvergessenen Viertelfinale gegen die Schweiz finden wir uns am 26.06.2026 in einer ähnlichen Situation.

Österreich befindet sich in einer extremen Hitzewelle, das ÖFB-Team weilt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und auch in den USA sind die Außentemperaturen ein Thema.

Im Jahr 1954 galt die österreichische Nationalmannschaft als eine der stärksten Mannschaften der Welt. Spieler dieses ÖFB-Teams waren unter anderem Gerhard Hanappi, Ernst Happel sowie Alfred Körner.

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Nachdem in der Vorrunde Schottland und die Tschechoslowakei geschlagen wurden, ging es vor Schweizer Heimpublikum und 32.000 Zusehenden in Lausanne gegen die Eidgenossen um den Einzug ins Semifinale. Gemessen wurden zum Anpfiff des Spiels 40°C im Schatten. Natürlich fand das Spiel, unter Leitung des Schiedsrichters Charlie Faultless, dennoch statt.