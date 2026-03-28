Ungarn Ungarn HUN
Slowenien Slowenien SLO
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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Ungarn bezwingt Slowenien, WM-Gastgeber Kanada rettet Remis

Beim Nachbarschafts-Duell jubelt Ungarn. WM-Gastgeber Kanada unter Teamchef Jesse Marsch holt ein Remis gegen Island.

Ungarn bezwingt Slowenien, WM-Gastgeber Kanada rettet Remis Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Auch am Samstag stehen einige Länderspiele und WM-Tests am Programm.

Dabei feiert Ungarn in Budapest einen knappen 1:0-Erfolg über Slowenien. Bei den Ungarn steht neben dem Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai auch Rapid-Profi Bendeguz Bolla in der Startelf.

Den Siegtreffer erzielt Szabolcs Schön in Minute 79.

Aufseiten der Slowenen kommt Ex-Sturm-Profi Tomi Horvat als Joker in der Schlussphase zum Einsatz. Indes verweilt Jon Gorenc Stankovic von den Grazern auf der Bank.

Sowohl Ungarn als auch Slowenien haben die WM-Endrunde verpasst.

WM-Gastgeber Kanada mit Elfmetern zum Remis

Hingegen kämpft sich WM-Gastgeber Kanada zu einem 2:2-Remis gegen Island.

Die Auswahl des früheren Salzburg-Trainers Jesse Marsch rettet nach zwei verwandelten Elfmetern von Juventus-Profi Jonathan David nach dem Seitenwechsel ein Unentschieden.

Beim Duell zwischen zwei WM-Teilnehmern Schottland gegen Japan setzten sich die Asiaten mit 1:0 durch.

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