Regionalliga: Wacker lässt bei Nachzügler Punkte liegen

Wacker Innsbruck holt in der 21. Runde der Regionalliga West zuhause gegen Nachzügler Saalfeden Last-Minute noch ein 1:1-Remis.

Zehntmayr bringt die Gäste spät in Führung (80.), ehe Weinzierl in der Nachspielzeit Wacker noch einen Punkt sichert (90.+1). Kurz vor dem Abpfiff sieht Pedro noch Gelb-Rot (Saalfelden/90.+6.).

In der Tabelle liegt der Traditionsverein aus Innsbruck dennoch weiterhin komfortabel in Front. Verfolger Dornbirn, der im Derby beim FC Lustenau ebenfalls nur ein 1:1 holt, hat bereits 15 Punkte Rückstand.

In den Parallelspielen feiert Bischofshofen einen 3:1-Sieg gegen Seekirchen, Lauterach und Reichenau trennen sich 2:2.

Leobendorf findet zurück auf die Erfolgsspur

In der Regionalliga Ost gelingt Tabellenführer Leobendorf der Turnaround. Beim Schlusslicht TWL Elektra feiert der Klub einen deutlichen 5:0-Heimerfolg. Es ist der erste Sieg nach zuletzt vier Niederlage in Folge.

In den Parallelspielen trennen sich Mauer und Parndorf torlos, Donaufeld schlägt Retz mit 2:0 und Marchfeld Donauauen gewinnt beim SC Neusiedl mit 2:1.

Voitsberg bejubelt einen Kantersieg

Auch in der Regionalliga Mitte feiert der Tabellenführer einen klaren Heimsieg. Voitsberg schlägt ATUS Velden zuhause mit 6:0.

Union Gurten gewinnt bei Union Dietach zudem mit 1:0.