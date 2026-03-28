Regionalliga: Wacker lässt bei Nachzügler Punkte liegen
Der überlegene Tabellenführer der Westliga kommt zuhause nicht über ein Remis hinaus. Im Osten kehrt Leobendorf auf die Siegerstraße zurück.
Wacker Innsbruck holt in der 21. Runde der Regionalliga West zuhause gegen Nachzügler Saalfeden Last-Minute noch ein 1:1-Remis.
Zehntmayr bringt die Gäste spät in Führung (80.), ehe Weinzierl in der Nachspielzeit Wacker noch einen Punkt sichert (90.+1). Kurz vor dem Abpfiff sieht Pedro noch Gelb-Rot (Saalfelden/90.+6.).
In der Tabelle liegt der Traditionsverein aus Innsbruck dennoch weiterhin komfortabel in Front. Verfolger Dornbirn, der im Derby beim FC Lustenau ebenfalls nur ein 1:1 holt, hat bereits 15 Punkte Rückstand.
In den Parallelspielen feiert Bischofshofen einen 3:1-Sieg gegen Seekirchen, Lauterach und Reichenau trennen sich 2:2.
Leobendorf findet zurück auf die Erfolgsspur
In der Regionalliga Ost gelingt Tabellenführer Leobendorf der Turnaround. Beim Schlusslicht TWL Elektra feiert der Klub einen deutlichen 5:0-Heimerfolg. Es ist der erste Sieg nach zuletzt vier Niederlage in Folge.
In den Parallelspielen trennen sich Mauer und Parndorf torlos, Donaufeld schlägt Retz mit 2:0 und Marchfeld Donauauen gewinnt beim SC Neusiedl mit 2:1.
Voitsberg bejubelt einen Kantersieg
Auch in der Regionalliga Mitte feiert der Tabellenführer einen klaren Heimsieg. Voitsberg schlägt ATUS Velden zuhause mit 6:0.
Union Gurten gewinnt bei Union Dietach zudem mit 1:0.