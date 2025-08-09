Suche
    news

    Real-Madrid-Tickets? WSG "kann Ärger verstehen" verstehen"

    Auf die WSG Tirol wartet kommende Woche das Testspiel-Highlight gegen Real Madrid, der Ticketverkauf hinterlässt jedoch einen faden Beigeschmack.

    Real-Madrid-Tickets? WSG Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Am 12. August kommt es im Innsbrucker Tivoli-Stadion zum großen Testspiel-Kracher zwischen der WSG Tirol und Real Madrid.

    Zur Überraschung weniger sind alle Tickets für die Partie bereits vergriffen. Ein Umstand, der jedoch auch eine Menge Ärger auslöste.

    Karten tauchten in den vergangenen Tagen zu komplett überhöhten Preisen am Schwarzmarkt auf. "Dass da offensichtlich einzelne Personen online mehrere Karten erstanden haben und jetzt ein Geschäft mit überhöhten Preisen machen, ist nicht okay", ärgert sich auch WSG-Präsidentin Diana Langes gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

    WSG konnte nicht eingreifen

    Die WSG Tirol sei bei der ganzen Angelegenheit jedoch machtlos. Veranstalter des Testspiels ist nämlich eine Agentur, weshalb der Tiroler Fußballverein kein Mitspracherecht habe.

    Deshalb konnte die WSG auch keine Tickets an Abo- und VIP-Abo-Besitzer weitergeben. "Das war uns leider nicht möglich", so Langes.

    "Tut mir für jedes einzelne Kind leid"

    Dass das Testspiel-Highlight nicht für alle WSG-Fans zugänglich sei, schmerze ihr besonders: "Mir tut es für jedes einzelne Kind von Herzen leid, das sich dieses einmalige Spiel gerne angeschaut hätte und keine Karte mehr bekommen hat. Das tut richtig weh. Ich kann den Ärger der Eltern verstehen."

    Noch vor dem Test gegen Real Madrid steht für die WSG Tirol am Sonntag noch das Bundesliga-Heimspiel gegen den LASK an (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker).

    WSG-Coach Semlic:

    WSG-Coach Semlic: "Was bei meinem Handy los ist..."

    Bundesliga

    Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26

    Vorschau
    12. LASK
    11. FK Austria Wien

    Slideshow starten

    13 Bilder

    Mehr zum Thema

    Streit eskaliert: Schlägerei bei Testspiel

    Streit eskaliert: Schlägerei bei Testspiel

    Sonstiges
    2
    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    Kopa Trophy: Das sind die Nominierten

    Sonstiges
    WSG-Coach Semlic: "Was bei meinem Handy los ist..."

    WSG-Coach Semlic: "Was bei meinem Handy los ist..."

    Bundesliga
    1
    Real Madrid: Positive Nachrichten bei David Alaba

    Real Madrid: Positive Nachrichten bei David Alaba

    Spanien - La Liga
    19
    Real-Legende vor Espanyol-Rückkehr

    Real-Legende vor Espanyol-Rückkehr

    Spanien - La Liga
    3
    Abfindung abgelehnt: Alaba lässt Real Madrid abblitzen

    Abfindung abgelehnt: Alaba lässt Real Madrid abblitzen

    Spanien - La Liga
    32
    Sturm verliert Testspiel gegen Ligue-1-Klub

    Sturm verliert Testspiel gegen Ligue-1-Klub

    Bundesliga
    21
    Sturm-Heimspiel verschoben! Das ist der Grund

    Sturm-Heimspiel verschoben! Das ist der Grund

    Bundesliga
    44

    Kommentare