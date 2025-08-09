Am 12. August kommt es im Innsbrucker Tivoli-Stadion zum großen Testspiel-Kracher zwischen der WSG Tirol und Real Madrid.

Zur Überraschung weniger sind alle Tickets für die Partie bereits vergriffen. Ein Umstand, der jedoch auch eine Menge Ärger auslöste.

Karten tauchten in den vergangenen Tagen zu komplett überhöhten Preisen am Schwarzmarkt auf. "Dass da offensichtlich einzelne Personen online mehrere Karten erstanden haben und jetzt ein Geschäft mit überhöhten Preisen machen, ist nicht okay", ärgert sich auch WSG-Präsidentin Diana Langes gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

WSG konnte nicht eingreifen

Die WSG Tirol sei bei der ganzen Angelegenheit jedoch machtlos. Veranstalter des Testspiels ist nämlich eine Agentur, weshalb der Tiroler Fußballverein kein Mitspracherecht habe.

Deshalb konnte die WSG auch keine Tickets an Abo- und VIP-Abo-Besitzer weitergeben. "Das war uns leider nicht möglich", so Langes.

"Tut mir für jedes einzelne Kind leid"

Dass das Testspiel-Highlight nicht für alle WSG-Fans zugänglich sei, schmerze ihr besonders: "Mir tut es für jedes einzelne Kind von Herzen leid, das sich dieses einmalige Spiel gerne angeschaut hätte und keine Karte mehr bekommen hat. Das tut richtig weh. Ich kann den Ärger der Eltern verstehen."

Noch vor dem Test gegen Real Madrid steht für die WSG Tirol am Sonntag noch das Bundesliga-Heimspiel gegen den LASK an (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26