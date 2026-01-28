NEWS

Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga

In der zweiten Episode der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talkserie knüpfen wir an den Auftakt mit dem LASK an – erneut in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

Bereit für Folge zwei?

Wir diskutieren, wie Marken im Sport echte Wirkung erzielen, welche wirtschaftlichen Entscheidungen Klubs, Fan-Interaktion und Sponsoring beeinflussen – und welche Chancen der kommende Bundesliga-Vermarktungsvertrag ab 2026 für Klubs, Partner und die gesamte Liga eröffnet.

Mit dabei:

  • Tom Berger – Head of LAOLA1

  • Mergim Bresilla – CFO LASK

  • Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1

  • Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin

Hier ansehen:

