Linz, 28.01.26 11:29

NEWS

Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga

In der zweiten Episode der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talkserie knüpfen wir an den Auftakt mit dem LASK an – erneut in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.