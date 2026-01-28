NEWS
Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga
In der zweiten Episode der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talkserie knüpfen wir an den Auftakt mit dem LASK an – erneut in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.
Bereit für Folge zwei?
Wir diskutieren, wie Marken im Sport echte Wirkung erzielen, welche wirtschaftlichen Entscheidungen Klubs, Fan-Interaktion und Sponsoring beeinflussen – und welche Chancen der kommende Bundesliga-Vermarktungsvertrag ab 2026 für Klubs, Partner und die gesamte Liga eröffnet.
Mit dabei:
Tom Berger – Head of LAOLA1
Mergim Bresilla – CFO LASK
Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1
Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin
Hier ansehen: