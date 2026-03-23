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Red-Bull-Salzburg-Kicker erstmals für A-Team nominiert

Der Malier könnte zum ersten Mal in seiner Karriere für sein Heimatland auflaufen. Der mögliche Gegner wäre Russland.

Red-Bull-Salzburg-Kicker erstmals für A-Team nominiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Große Ehre für Salzburg-Profi Soumaila Diabate (21)!

Wie auf der Vereinshomepage zu lesen ist, steht der Mittelfeldspieler erstmals in seiner Karriere im A-Team-Kader Malis. Nach einer Leihe zu Blau-Weiß in der Vorsaison kommt er aktuell beim Vizemeister regelmäßig zum Zug.

Das wird jetzt auch in seinem Heimatland registriert. Auf ihn wartet am 31. März ein Testspiel gegen Russland. Eine WM-Teilnahme ist aber vorerst nicht möglich, Mali verpasste die Qualifikation.

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