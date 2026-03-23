Das österreichische Nationalteam hat in seinem fast 120-jährigen Bestehen sowohl historische Tiefpunkte, als auch unvergessliche Sternstunden durchlebt.

Auch modisch pendelte der ÖFB oftmals zwischen Genie und Wahnsinn.

Auch das neue Auswärtstrikot für die WM 2026 spaltet die Gemüter. So sieht das Trikot aus >>>

LAOLA1 hat zu diesem Anlass im ÖFB-Trikot-Schrank der letzten 30 Jahre gewühlt und dabei die 11 schönsten gekürt.