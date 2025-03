Paul Wanner bleibt DFB-U21 vorerst fern

Der gebürtige Vorarlberger Paul Wanner konnte zum bevorstehenden U21-Lehrgang des DFBs nicht ordnungsgemäß anreisen. Der Heidenheim-Kicker hütet nämlich das Bett, verpasste am Wochenende auch das Ligaduell gegen Holstein Kiel.

"Ich habe mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, dass es ihm nicht so gut geht", verrät U21-Coach Antonio Di Salvo. Für das Testspiel kommenden Freitag gegen Slowakei fällt Wanner also aus. "Wir schauen von Tag zu Tag und hoffen, dass er danach zu uns stoßen kann", so Di Salvo.

Der Youngster legte zuletzt seinen Fokus auf die U21 Deutschlands, möchte mit dem Team zur EM im Sommer. Eine Entscheidung bezüglich A-Team steht noch aus. Wanner hat auch die Möglichkeit, das ÖFB-Trikot überzustreifen.