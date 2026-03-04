Neue Heimat: "AMS-Camp" vor wesentlicher Veränderung

Das Camp für arbeitslose Fußballer der Gewerkschaft "Younion", gemeinhin als "AMS-Camp" bekannt, bietet vereinlosen Kickern Jahr für Jahr die Möglichkeit, sich über den Sommer fit zu halten.

Im Vorjahr erreichte man mit 31 Spieler:innen sogar eine Rekordteilnehmerzahl.

Neuer Standort auserkoren

Auch 2026 wird die "Younion" diese Möglichkeit wieder anbieten. LAOLA1-Informationen zufolge soll es dabei allerdings zu einer wesentlichen Veränderung kommen.

Bislang fand das Camp im VIVA-Sportzentrum im burgenländischen Steinbrunn statt, 2025 wird allerdings das vorerst letzte Mal gewesen sein. Wie LAOLA1 erfuhr, wurde ein neuer Standort für das Camp außerhalb des Burgenlandes gefunden.

Wo genau das Camp künftig über die Bühne gehen wird, wolle die "Younion" demnächst per Aussendung mitteilen, wie es auf LAOLA1-Anfrage heißt.