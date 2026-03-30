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Deutschland GER
Ghana GHA
Heute 20:45 Uhr
NEWS
WM-Testspiel heute: Deutschland - Ghana
Kann sich Ghana nach der 1:5-Schlappe gegen Österreich von einer besseren Seite zeigen? LIVE-Infos:
Deutschland empfängt am Montag in einem internationalen Testspiel Ghana (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Deutschen testeten zuletzt gegen die Schweiz und siegten auswärts mit 4:3. Florian Wirtz überzeugte mit zwei Toren und zwei Assists.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten qualifizierte sich die Nagelsmann-Truppe Ende 2025 souverän für die WM in den USA und gilt als einer der Mitfavoriten.
Ghana, ebenso für die Weltmeisterschaft ebenso, kam vergangenen Freitag in Wien mit 1:5 gegen Österreich unter die Räder und ist nun auf Wiedergutmachung aus.