NEWS

Offener Brief: Stripfing-Kicker fordern ausstehende Gehälter

Der gesamte Kader soll sich an den Klub gewandt und eine Frist bis Ende Oktober gesetzt haben. Die Spielergewerkschaft Younion hat sich eingeschalten.

Offener Brief: Stripfing-Kicker fordern ausstehende Gehälter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim SV Stripfing rumort es schon wieder.

Die "Krone" berichtet, dass sich der gesamte Kader mit einem offenen Brief an den Klub gewandt und die Auszahlung ausstehender Gehälter gefordert hat.

Demnach wurde eine Frist bis Ende Oktober gesetzt. Sollte bis dahin kein Geld geflossen sein, werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Stephan Auer, 227-facher Bundesliga-Spieler und nun bei der Spielergewerkschaft Younion tätig, sagt: "Wir waren in Stripfing und haben die Fußballer über all ihre Möglichkeiten informiert. Sie kennen jetzt ihre Rechte, wissen, dass sie im Ernstfall abgesichert sind."

Gönner Kirisits insolvent

Kurz vor dem Saisonstart in der ADMIRAL 2. Liga wurde bekannt, dass über Gönner Erich Kirisits ein Konkursverfahren eingeleitet wurde. Der Vizepräsident ist mit seinen Unternehmen "Wienerwald" und "EffiCent" der wichtigste Geldgeber des Klubs.

Seither ist das Team aus dem Marchfeld mit finanziellen Problemen konfrontiert, zusätzlich gab es vor einigen Wochen Unruhe rund um vier scheinbar nicht existente Nachwuchsteams der Stripfinger. Alle Infos >>>

Immerhin ist der Zusammenhalt in der Mannschaft groß, meint Sportchef Alexander Grünwald: "Da gibt es überhaupt keine Probleme, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist wirklich gut. Am Freitag gab es ein 1:1 gegen die Young Violets.

Mehr zum Thema

2. Liga im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - SK Rapid II

2. Liga im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - SK Rapid II

2. Liga
Admira zum 120-Jahr-Jubiläum mit Kantersieg über Austria Salzburg

Admira zum 120-Jahr-Jubiläum mit Kantersieg über Austria Salzburg

2. Liga
6
Vierter Saisonsieg! Vienna kämpft sich zu Auswärtserfolg in Graz

Vierter Saisonsieg! Vienna kämpft sich zu Auswärtserfolg in Graz

2. Liga
1
Keine Punkte beim Heraf-Debüt! Amstetten gewinnt im Ländle

Keine Punkte beim Heraf-Debüt! Amstetten gewinnt im Ländle

2. Liga
3
Piskule-Doppelpack! FAC feiert Heimsieg gegen Liefering

Piskule-Doppelpack! FAC feiert Heimsieg gegen Liefering

2. Liga
1
Bundesliga heute: SK Rapid - LASK

Bundesliga heute: SK Rapid - LASK

Bundesliga
2
Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SV Stripfing Erich Kirisits