Offener Brief: Stripfing-Kicker fordern ausstehende Gehälter

Beim SV Stripfing rumort es schon wieder.

Die "Krone" berichtet, dass sich der gesamte Kader mit einem offenen Brief an den Klub gewandt und die Auszahlung ausstehender Gehälter gefordert hat.

Demnach wurde eine Frist bis Ende Oktober gesetzt. Sollte bis dahin kein Geld geflossen sein, werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Stephan Auer, 227-facher Bundesliga-Spieler und nun bei der Spielergewerkschaft Younion tätig, sagt: "Wir waren in Stripfing und haben die Fußballer über all ihre Möglichkeiten informiert. Sie kennen jetzt ihre Rechte, wissen, dass sie im Ernstfall abgesichert sind."

Gönner Kirisits insolvent

Kurz vor dem Saisonstart in der ADMIRAL 2. Liga wurde bekannt, dass über Gönner Erich Kirisits ein Konkursverfahren eingeleitet wurde. Der Vizepräsident ist mit seinen Unternehmen "Wienerwald" und "EffiCent" der wichtigste Geldgeber des Klubs.

Seither ist das Team aus dem Marchfeld mit finanziellen Problemen konfrontiert, zusätzlich gab es vor einigen Wochen Unruhe rund um vier scheinbar nicht existente Nachwuchsteams der Stripfinger. Alle Infos >>>

Immerhin ist der Zusammenhalt in der Mannschaft groß, meint Sportchef Alexander Grünwald: "Da gibt es überhaupt keine Probleme, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist wirklich gut. Am Freitag gab es ein 1:1 gegen die Young Violets.