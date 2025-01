Fix! Frankreichs Präsident bestätigt Deschamps-Abschied

Frankreichs Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hört nach der Fußball-WM 2026 als Nationalcoach auf.

Den Angaben zufolge wird sich der 56-Jährige dazu am Mittwoch um 13:00 Uhr im französischen TV-Sender TF1 äußern. Sein Vertrag läuft nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Noch bevor Deschamps es selbst offiziell gemacht hat, bestätigt der Präsident des französischen Fußballverbands FFF den baldigen Abschied. "Wir haben das kurz vor Weihnachten besprochen. Er teilte mir seine Entscheidung mit, seinen bis 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern", zitiert die "L'Equipe" Philippe Diallo.

Mittlerweile hat auch der TV-Sender "LCI" Teile des Interviews veröffentlicht. "Ich bin seit 2012 hier. Ich bin bis 2026 vorgesehen, der nächsten Weltmeisterschaft, aber es wird dort enden, weil es irgendwann sein muss. In meinem Kopf ist das ganz klar", so Deschamps.

Ende einer Ära

In Frankreich endet damit eine Ära. Deschamps ist seit 2012 Trainer von Les Bleus. Er trat die Nachfolge von Laurent Blanc an. Sein größter Erfolg mit der Équipe Tricolore war der Gewinn des WM-Titels 2018 in Russland. Zuletzt hatte es aber Kritik an dem Coach und der Mannschaft gegeben.

Nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler war Deschamps erfolgreich. So wurde er 1998 im eigenen Land Weltmeister, zwei Jahre später dann Europameister. Zudem holte er zweimal die UEFA Champions League – einmal mit Olympique Marseille (1993), einmal mit dem italienischen Klub Juventus Turin (1996).

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos