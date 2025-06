Der Cheftrainer für das diesjährige Proficamp der Sportgewerkschaft younion steht fest!

Ex-Altach-Coach Joachim Standfest wird bei der diesjährigen Auflage, die am 23. Juni in Steinbrunn startet, als Trainer fungieren. Als Co-Trainer wird Standfest – wie schon in Altach – Roman Wallner zur Verfügung stehen, zudem wird ihm Thomas Hinum assistieren.

"Freue mich irrsinnig"

"Ich freue mich irrsinnig, das machen zu dürfen und wieder am Platz zu stehen. Wichtig ist mir, den Teilnehmer:innen dabei zu helfen, auf Probetrainings bei Vereinen vorbereitet zu sein, damit sie dort ihre besten Leistungen zeigen können", wird Standfest zitiert.

"Wenn man nach individuellem Training bei einem Verein drei Einheiten braucht, um sich an Intensität und Tempo eines Mannschaftstrainings zu gewöhnen, sind die meisten Probetrainings schon wieder vorbei", sagt Standfest. Das Mannschaftstraining soll deshalb im Fokus stehen.

Thomas Pichlmann, Teamleiter der Sportgewerkschaft younion, sagt: "Aus den letzten Jahren wissen wir: Im Einzeltraining zuhause schafft man das nicht – deshalb bieten wir auch heuer wieder genau das: professionelles Mannschaftstraining, das Spieler:innen zurück auf den Platz bringt."

Rückkehr in Profifußball als Ziel

Ziel des sechswöchigen Trainingslagers ist es, vereinslosen Fußballprofis eine professionelle Vorbereitung auf Probetrainings und mögliche Vereinswechsel zu bieten. Die Maßnahme ist vom AMS anerkannt, Spieler:innen sind während der Zeit des Camps versichert und erhalten Bezüge.

Das Proficamp findet im VIVA Landessportzentrum Steinbrunn im Burgenland statt, dort haben die Teilnehmenden zwei Rasenplätze mit UEFA-Standard, einen Kunstrasenplatz, eine Ballsporthalle und einen modernen Fitnessbereich zur Verfügung. Unterkunft, Vollverpflegung, sportpsychologische Begleitung sowie physio- und massagetherapeutische Betreuung sind im Angebot inkludiert.

Zudem ist eine Karriereberatung durch KADA Bestandteil des Camps. Auch weibliche Profis können am Camp teilnehmen, für sie wird ein angepasstes Programm angeboten.

Die 10 besten Trainer Österreichs des 21. Jahrhunderts