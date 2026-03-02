LASK-Rückkehr? Michorl: "Dann bin ich sicherlich nicht abgeneigt"

Peter Michorl spielt mittlerweile seit über eineinhalb Jahre in Griechenland bei Atromitos Athen, davor machte sich der Wiener beim LASK einen Namen. Auch wenn das Ende, wie er 90minuten im Februar 2025 offenbarte, kein schönes war, liegen ihm die Linzer immer noch am Herzen.

"Wenn ich die österreichische Bundesliga verfolge, dann bin ich natürlich LASK-Fan und drücke ihnen die Daumen. Wenn es die Zeit zulässt, verfolge ich jedes LASK-Spiel", verrät er in der "Sky"-Sendung "Talk und Tore" am Sonntag.

Kurz davor machten die Linzer bei Michorls weiteren Ex-Klub Austria Wien mit einem 2:2 die Meistergruppe klar. LASK: Eine Reaktion, aber keine Zufriedenheit >>>

Gibt es eine Rückkehr nach Österreich?

Kreuzt der Griechenland-Legionär im Winter wieder in der ADMIRAL Bundesliga auf? "Wenn die LASK-Verantwortlichen auf den Gedanken kommen, mich zurückzuholen, dann bin ich sicher nicht abgeneigt. Ich habe einen Sohn und mache das hier in Griechenland alles alleine. Die private Situation ist für mich als Familienmensch nicht die einfachste", so Michorl.

Von seiner Klasse ist der Wiener nach wie vor überzeugt. "Ich habe von meiner Qualität nichts eingebüßt, auch wenn man die griechische Liga in Österreich nicht so sehr verfolgt. Ich bin nicht abgeneigt, meine Qualitäten wieder in Österreich am Platz zu zeigen", meint der 30-Jährige. Sein Vertrag in der griechischen Bundeshauptstadt läuft nur noch bis Saisonende.