Gold-Cup: Endstation für LASK-Verteidiger

Honduras und Mexiko sind am Samstag in Glendale (Arizona) in das Halbfinale des Gold-Cups eingezogen.

Honduras setzt sich im Viertelfinale mit einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen Panama durch, die reguläre Spielzeit hatte mit 1:1 (Tore von Ismael Diaz/45.+1 und Choco Lozano/82.) keinen Sieger gebracht. Den entscheidenden Elfmeter verwandelt letztlich Carlos Pineda.

LASK-Verteidiger Andres Andrade wird bei Panama in der in der 93. Minute eingewechselt. Zum Elfmeterschießen tritt er nicht an.

Mexiko eliminiert Saudi-Arabien

Mexiko gewinnt sein Viertelfinale gegen Saudi Arabien mit 2:0 (0:0). Alexis Vega erzielt das 1:0 (49.), ein Eigentor von Abdullah Madu (81.) besiegelt das sportliche Schicksal des Wüstenstaats. Somit trifft Mexiko im Halbfinale auf Honduras.

Die weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten USA gegen Costa Rica und Kanada gegen Guatemala.

