Gerard Piqués "Kings League" expandiert nach Deutschland

Der Hallenfußball ist im deutschsprachigen Raum um einen weiteren Mitstreiter reicher.

Nach den Gründungen der Icon und Baller League expandiert auch die von Ex-Barca-Star Gerard Piqué ins Leben gerufene "Kings League" nach Deutschland. Bereits am 12. April findet der erste Spieltag der 7-gegen-7-Fußballliga in Köln statt.

Als Präsident der Kings League Germany wird Bastian Schweinsteiger fungieren. Insgesamt acht Teams gehen an den Start, für die sowohl aus dem Internet bekannte YouTuber und Streamer als auch Persönlichkeiten der Fußballwelt wie Mario Götze oder Hasan Salihamidzic die Verantwortung tragen.

Die Kings League konnte sich als Pionierprodukt des neu geschaffenen Hypes für Hallenfußball mittlerweile in Zentral- und Südamerika, Brasilien, Italien und Frankreich etablieren. In Deutschland befindet sich die Baller League aktuell in ihrer dritten Saison, die Icon League (mit David Alaba als Co-Präsident eines Teams) in der zweiten Saison.