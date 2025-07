Fußball-Testspiel heute im LIVE-Stream: LASK - Hajduk Split

Im dritten von insgesamt vier internationalen Testspielen bekommt es der LASK mit dem kroatischen Top-Klub Hajduk Split zu tun (ab 19 Uhr/LIVE-Stream >>>).

Nachdem die Athletiker in der Vorbereitung auf die anstehende Saison bereits Brøndby IF und AS Trencin trafen, geht es nun gegen den Tabellen-Dritten der abgelaufenen Saison der kroatischen HNL.

Mit im Gepäck Hajduks befindet sich ÖFB-Legionär Ivan Lucic, der den Kasten der Kroaten als Einsergoalie sauber halten soll.

Schafft es die Elf von Joao Sacramento Hajduk in die Schranken zu weisen, so würde man einen wichtigen Erfolg in der Saisonvorbereitung feiern.

LIVE-Stream:

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da