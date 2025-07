ÖFB-Teamspieler und Ex-Rapidler rücken ins AMS-Camp ein

Seit Mitte Juni läuft das Camp für vertragslose Fußballer im burgenländischen Steinbrunn, welches sich auch heuer wieder breiter Beliebtheit bei den Profi-Kickern erfreut.

Am Dienstag stoßen zwei weitere Neue hinzu. Es sind die bisher bekanntesten Namen in diesem Jahr: Neben Ex-Rapidler Roman Kerschbaum kommt auch EM-Teilnehmer und ÖFB-Teamspieler Flavius Daniliuc ins Camp, wie LAOLA1 exklusiv in Erfahrung brachte.

Daniliuc war zuletzt in die Serie A an Hellas Verona verliehen, sein Stammklub Salernitana stieg in die Serie C ab. Für das ÖFB-Team machte er bisher drei Spiele und war Teil des EURO-Kaders 2024.

Kerschbaum spielte zuletzt drei Jahre für Rapid, wo sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde.

Auch ÖFB-Teamspielerinnen stoßen zum Camp

Daniliuc wird nicht der einzige aktuelle ÖFB-Team-Aspirant im Camp sein. Denn auch Spielerinnen des Frauen-Nationalteams werden sich in nächster Zeit im Camp fit halten.

Neben ÖFB-Torfrau Isabella Kresche (zuletzt AS Roma), die bereits im Vorjahr teilnahm, stößt auch Marina Georgieva (zuletzt AC Fiorentina) hinzu.

