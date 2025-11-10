NEWS

FIFA richtet Sonderfonds für unbezahlte Profis ein

Der Fonds soll einspringen, wenn Spieler ihr Gehalt nicht mehr bekommen.

FIFA richtet Sonderfonds für unbezahlte Profis ein Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Die FIFA will von ausbleibenden Gehaltszahlungen betroffenen Fußballprofis künftig mit einem Sonderfonds helfen.

Für die Jahre 2026 bis 2029 stellt der Weltverband 20 Mio. Dollar (17,30 Mio. Euro) für den neuen Fonds zur Verfügung. Wie er genau ausgestaltet wird, soll laut FIFA in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festgelegt werden.

Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler ihr Gehalt nicht mehr bekommen, weil ihre Arbeitgeber finanzielle Probleme haben.

Auch die Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden

Bei einem Treffen in Rabat in Marokko, an dem auch 30 Spielergewerkschaften von fünf Kontinenten teilnahmen, ging es zudem um Maßnahmen zur Verbesserung von Spielerwohl und Arbeitsbedingungen.

In diesem Zusammenhang sollen Mindeststandards gelten. So wurde unter anderem bestätigt, dass mindestens 72 Stunden Regenerationszeit zwischen zwei Spielen sowie mindestens 21 Tage Pause zwischen Saisonen liegen sollen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens beschlossen überdies die künftige Mitwirkung von Spielergewerkschaftsvertretern in FIFA-Ausschüssen.

Trotz Transferschluss! Diese Fußballer gibt es zum Nulltarif

Takehiro Tomiyasu (26)
Paco Alcacer (31)

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

2. Liga
1
Guardiola dankbar über Sieg im 1000. Spiel

Guardiola dankbar über Sieg im 1000. Spiel

Premier League
2
Mainz-Fans überfallen Polizisten - Klub zeigt sich bestürzt

Mainz-Fans überfallen Polizisten - Klub zeigt sich bestürzt

Deutsche Bundesliga
Lionel Messi kehrte ins Camp Nou zurück

Lionel Messi kehrte ins Camp Nou zurück

La Liga
4
Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Hat Salzburg Abwehr-Talent aus der Serie B am Zettel?

Bundesliga
24
Atalanta Bergamo führt wohl Trainerwechsel durch

Atalanta Bergamo führt wohl Trainerwechsel durch

Serie A
1
Wechselt ein weiterer ÖFB-Kicker zu Union Berlin?

Wechselt ein weiterer ÖFB-Kicker zu Union Berlin?

Serie A
6
Kommentare

Kommentare

Fußball Fifa Marokko Sonstiges (Fußball)