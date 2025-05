EURO 2028: Gastgeber müssen in die Qualifikation

Keine Freifahrtsscheine für die Gastgeber der UEFA Europameisterschaft 2028!

Anders als in den Jahren zuvor werden die vier Gastgeber-Nationen England, Wales, Irland und Schottland allesamt in einer der zwölf Gruppen der Qualifikation antreten müssen. Das teilte die UEFA nach einem Treffen des Exekutivkomitees in Bilbao mit.

Stattdessen werde es zwei reservierte Plätze für die zwei besten und gleichzeitig nicht qualifizierten Gastgeber geben.

Größe der Play-offs noch unklar

Die EM wird vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2029 in neun verschiedenen Stadien stattfinden. Sechs davon stehen in England. Zusätzlich sind Glasgow, Cardiff und Dublin vertreten.

In der Qualifikation werden zwölf Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften gebildet. Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Zweiten qualifizieren sich direkt für das Turnier, das zum vierten Mal nach 2016, 2021 und 2024 mit 24 Teams ausgespielt wird.

Die Größe der folgenden Play-offs richtet sich nach der Anzahl der Gastgeber, die sich sportlich qualifiziert haben. Schaffen es alle vier Nationen über die Qualifikation, wären vier Plätze frei. Verpassen zwei Gastgeber die Qualifikation, blieben nur zwei Tickets übrig.

Verpasst ein Gastgeber sportlich den Sprung zur EM, bleiben drei Plätze - in diesem Fall würden zwölf statt acht Teams in den Play-offs an den Start gehen.

