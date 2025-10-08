Suche
    news

    Englands Goldene Generation für Gerrard "egoistische Loser"

    Der frühere Mittelfeldstar wundert sich über die jetzigen freundschaftlichen Beziehungen seiner ehemaligen Teamkollegen.

    Englands Goldene Generation für Gerrard Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Englands vermeintlich "Goldene Generation" im Nationalteam war laut Steven Gerrard ein Haufen "egoistischer Loser".

    Die Mannschaft der 2000er-Jahre um David Beckham, Frank Lampard, Paul Scholes oder ihn selbst habe es nicht geschafft, als Einheit aufzutreten, meinte der ehemalige Liverpool-Star im Podcast von Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand. "Wir sind niemals, in keiner Phase, eine richtige, gute, starke Mannschaft geworden", so Gerrard.

    Nie besser als Viertelfinale

    Die Three Lions scheiterten damals bei Großturnieren spätestens im Viertelfinale, der große Wurf gelang trotz Vorschusslorbeeren nie. Gerrard berichtete von einsamen Tagen in Hotelzimmern, Freundschaften seien nie entstanden.

    "Jetzt schalte ich den Fernseher ein und sehe (Jamie) Carragher neben (Paul) Scholes in dieser Fan-Debatte sitzen, und sie sehen aus, als wären sie seit 20 Jahren beste Freunde", meinte der 114-fache Internationale. "Warum sind wir jetzt alle reif genug und in einer Lebensphase, in der wir uns näher stehen und mehr miteinander verbunden sind? Warum konnten wir damals als Teamkollegen bei England nicht zueinander finden?"

    Gerrard trat 2014 als Profi zurück, der nun 45-Jährige trainierte danach Klubs in Schottland, England und Saudi-Arabien. Laut Medienberichten soll er nun erneut bei den Glasgow Rangers übernehmen. Die in der Europa League in der vergangenen Woche gegen Sturm Graz unterlegenen Schotten hatten sich am Sonntag von Chefcoach Russell Martin getrennt.

    Rooney-Geständnis:

    Rooney-Geständnis: "Ohne meine Frau wäre ich tot"

    International - England

    Mehr zum Thema

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Schottland
    2
    Fix! Weltmeister von 2006 wird Teamchef von Usbekistan

    Fix! Weltmeister von 2006 wird Teamchef von Usbekistan

    Sonstiges
    2
    Stöger, Scherb, Fuhrmann und Co. gründen Fußball-Startup

    Stöger, Scherb, Fuhrmann und Co. gründen Fußball-Startup

    Sonstiges
    10
    Sanel Kuljic: "Ich konnte mit Geld nicht umgehen"

    Sanel Kuljic: "Ich konnte mit Geld nicht umgehen"

    Sonstiges
    18
    Haaland offenbart: "Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tod"

    Haaland offenbart: "Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tod"

    Sonstiges
    5
    Gregor Seberg: "Der GAK wird Champions League spielen"

    Gregor Seberg: "Der GAK wird Champions League spielen"

    Sonstiges
    "Magisch" - Große Vorfreude bei St. Pölten vor CL-Start

    "Magisch" - Große Vorfreude bei St. Pölten vor CL-Start

    Frauen-Fußball
    1
    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    5

    Kommentare