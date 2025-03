Comeback: Neymar zurück in Brasiliens Nationalmannschaft

Superstar Neymar Jr. steht unmittelbar vor einem Comeback in der "Seleção".

Erstmals seit Oktober 2023 ist der 33-Jährige wieder Teil der brasilianischen Nationalmannschaft. Brasilien trifft in der anstehenden Länderspielpause in der WM-Qualifikation auf Kolumbien (21. März) und Argentinien (26. März).

"Ich bin froh, zurück zu sein", schreibt der 128-fache Nationalspieler bei Instagram. Neymar kehrte erst Anfang des Jahres zu seinem Jugendverein FC Santos zurück, wo er mit sechs Torbeteiligungen in sieben Spielen endlich die verkorkste Zeit in Saudi-Arabien hinter sich zu lassen scheint.

Mit Joelinton schafft es auch ein Spieler mit Österreich-Vergangenheit ins Aufgebot. Nationaltrainer Dorival Junior nominiert insgesamt sieben Akteure aus der heimischen Liga, darunter neben Neymar auch den langjährigen Juventus-Verteidiger Danilo (Flamengo) sowie das 17-jährige Supertalent Estevao (Palmeiras).

ISSO É BRASIL! 🇧🇷



📝Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial!



Vamos juntos! 🇧🇷 pic.twitter.com/p7rZ52n5oH