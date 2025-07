Beim Benefiz-Match für das vom Amoklauf am 10. Juni betroffene BORG Dreierschützengasse sind insgesamt 40.000 Euro lukriert worden.

Das Match fand zwischen dem 1. FC Köln und Leicester City am 25. Juli in der Merkur Arena Graz statt. Das Geld wurde dem Elternverein der Schule übergeben, teilte die Stadt Graz am Montag mit. Die Stadt Graz stellte die Merkur Arena kostenfrei zur Verfügung.

Organisiert wurde das Spiel von der Internationale Fußballcamps Steiermark GmbH (IFCS), die beide Klubs im Rahmen ihrer Sommertrainingslager in der Steiermark betreut. In der Spendensumme sind jeweils 5.000 Euro der beiden Vereine sowie von IFCS, 3.000 Euro der Baufirma Granit als Stadiongaragen-Betreiberin und der gesamte Ticketerlös enthalten.

"Zeit, wie weitreichend die Solidarität ist"

Für Kinder und Jugendliche war der Eintritt kostenlos, für Schülerinnen und Schüler des BORG Dreierschützengasse wurde ein eigenes Kartenkontingent bereitgestellt. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für den 1. FC Köln.

"Wir freuen uns, dass so viele Menschen unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen. Dass nun auch aus dem internationalen Sport Unterstützung kommt, zeigt, wie vielfältig und weitreichend die Solidarität ist", bedankte sich Helga Chibidziura, stellvertretende Obfrau des Elternvereins BORG Dreierschützengasse.

Zehn Menschen - neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin - waren bei dem Amoklauf des 21-jährigen Ex-Schülers des BORG Dreierschützengasse am 10. Juni mit zwei Schusswaffen getötet worden. Der Täter beging danach Suizid.

Auf das Konto des Elternvereins waren bis Mitte Juli laut Stadt Graz rund 230.000 Euro eingegangen. Diese sollen vor allem für Kosten, die durch das Opferschutzgesetz, den Opferschutzfonds und andere Unterstützungseinrichtungen nicht abgedeckt sind, verwendet werden.

Die 20 Norweger mit den meisten Bundesliga-Einsätzen