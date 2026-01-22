Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
FC Basel FC Basel FCB
Heute 21:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Europa League heute: FC Salzburg - FC Basel

Die Bullen müssen in der Schweiz unbedingt siegen, will man das Unmögliche noch möglich machen. LIVE-Infos:

Europa League heute: FC Salzburg - FC Basel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Salzburger treffen am Donnerstag in der UEFA Europa League in Runde sieben auf den FC Basel (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Mozartstädter konnten zuletzt im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad überzeugen und siegten 2:0. Davor testeten die Bullen unter anderem gegen Bayern München, wo man 0:5 verloren hat.

Die Letsch-Elf ist derzeit in der EL-Tabelle mit drei Zählern auf dem 31. Platz. Will man doch noch irgendwie den Aufstieg in die K.o.-Runden-Playoffs schaffen, ist ein Sieg Pflicht.

Die Schweizer sind in ihrer heimischen Liga auf dem vierten Rang und remisierten zuletzt 1:1 mit dem SC Sion. In der Europa League liegt der FCB auf dem 26. Platz mit sechs Punkten.

Mehr zum Thema

Salzburg denkt vor EL-Duell mit Basel nicht an die Tabelle

Salzburg denkt vor EL-Duell mit Basel nicht an die Tabelle

Europa League
5
Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Europa League
34
These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

Europa League
9
Dieser TV-Sender zeigt Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz

Dieser TV-Sender zeigt Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz

Europa League
6
Transfer-Update: Neue Defensiv-Power für den LASK

Transfer-Update: Neue Defensiv-Power für den LASK

Bundesliga
Toptalent verlässt BVB und wechselt zu Salzburg-Gegner

Toptalent verlässt BVB und wechselt zu Salzburg-Gegner

Deutsche Bundesliga
3
Salzburg-Verteidiger wechselt nach Portugal

Salzburg-Verteidiger wechselt nach Portugal

Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball FC Red Bull Salzburg FC Basel Thomas Letsch