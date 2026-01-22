Die Salzburger treffen am Donnerstag in der UEFA Europa League in Runde sieben auf den FC Basel (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Mozartstädter konnten zuletzt im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad überzeugen und siegten 2:0. Davor testeten die Bullen unter anderem gegen Bayern München, wo man 0:5 verloren hat.

Die Letsch-Elf ist derzeit in der EL-Tabelle mit drei Zählern auf dem 31. Platz. Will man doch noch irgendwie den Aufstieg in die K.o.-Runden-Playoffs schaffen, ist ein Sieg Pflicht.

Die Schweizer sind in ihrer heimischen Liga auf dem vierten Rang und remisierten zuletzt 1:1 mit dem SC Sion. In der Europa League liegt der FCB auf dem 26. Platz mit sechs Punkten.